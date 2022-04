Décès du professeur Daouda KÉBÉ : L’ISM/Saint-Louis endeuillé

L’Institut de Management de Saint-Louis (ISM) de Saint-Louis a perdu son chargé de cours. Daouda KEBE, professeur de français à la retraite, a tiré sa révérence laissant un grand vide à l’administration, les étudiants et de ses collègues avec qui il entraînait d’excellentes relations. « Il était correct, sympa, attentionné, rigoureux. Ndar perd un digne fils », témoigne un de ses proches. « Un très grand intellectuel, plein de savoir et de sagesse qui aime partager et étaler sa connaissance avec beaucoup d’altruisme et de générosité ». Il a été conduit à sa dernière demeure lundi.



NdarINFO présente ses condoléances à sa famille et à tout le personnel de l’ISM Zone nord.