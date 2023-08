Déchargement de 8.635 tonnes d’oignons au Port autonome de Dakar

Le Port autonome de Dakar (PAD), a procédé samedi, au déchargement d’un nouveau navire transportant 8.635 tonnes d’oignons, rapporte Libération.



D’après les informations du journal, le directeur général du port, Mountaga Sy a révélé s’être rendu la veille au marché de Diaobé pour vérifier l’application des prix fixés par l’Agence de régulation des marchés (ARM), annonçant une baisse.



« Nous avons constaté une réduction du tarif sur le marché de quasiment 40%. Le prix du sac est passé aujourd'hui à 12 mille francs Cfa (…). L'étranglement est derrière nous parce que le marché respire très bien maintenant, a ajouté Mountaga Sy.



Qui poursuit: « Ce navire qui vient de la Hollande a accosté dès son arrivée dans les eaux sénégalaises en raison de l’amélioration des opérations de manutention par la conception et de la construction des cages palettes »



« Nous passons maintenant à quatre palettes au déchargement à la fois au lieu de deux palettes auparavant. C'est ceci qui permettra de décharger ces 8. 635 tonnes dans les mêmes conditions et les mêmes durées d'opération que les 7 mille réceptionnées au mois de septembre », a fait savoir le directeur du PAD.



Il a également précisé que « le navire sera complètement déchargé au plus tard ce lundi et quittera les eaux sénégalaises ».