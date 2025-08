Santé maternelle : 220 sages-femmes bientôt recrutées pour renforcer le système sanitaire

Le ministère de la Santé et de l’Action sociale (MSAS) a lancé, ce mardi, un appel à candidatures pour le recrutement de 220 sages-femmes d’État, dans le cadre de son engagement à améliorer l’accès aux soins de santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile et des adolescents (SRMANIA).





Selon un communiqué transmis à la presse, les candidats doivent être de nationalité sénégalaise, titulaires du diplôme d’État de sage-femme. Le ministère exige également une bonne connaissance du système de santé communautaire, la capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire, ainsi qu’une disponibilité à servir dans les zones rurales ou difficiles d’accès.



La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 14 août 2025 à minuit.





Ce recrutement s’inscrit dans le cadre du projet SWEDD (Sahel Women’s Empowerment and Demographic Dividend), une initiative régionale d’autonomisation des femmes et de réduction des inégalités démographiques en Afrique subsaharienne.



Le projet est le fruit d’un partenariat entre la Banque mondiale, les Nations unies et les États du Sahel, en réponse à l’appel à l’action lancé en 2013 par les chefs d’État de la région.