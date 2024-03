Déclaration de Patrimoine : Amadou BA dépond à Bassirou Diomaye FAYE

Dans un communiqué, Bassirou Diomaye Faye a annoncé qu'il va faire sa déclaration de patrimoine en ce début de semaine et a, par la même, invité Amadou Ba à faire de même. « J’invite tous les candidats, particulièrement ceux qui, comme moi et Amadou Ba, ont eu à gérer des deniers publics ou à occuper des fonctions ou des emplois publics, à satisfaire à cette exigence d’éthique et de transparence », a-t-il déclaré.



Dans un communiqué partagé par l'équipe de campagne de Amadou Bâ, ce dernier a répondu au candidat de la coalition Diomaye Président. Le candidat de Benno Bokk Yakaar n'est pas contre à l'idée de faire sa déclaration de patrimoine, mais seulement une fois qu'il sera élu président.



"Amadou Ba est habitué à déclarer son patrimoine, il a eu à le faire chaque fois qu'il a occupé une fonction qui l'exige, et une fois élu, son patrimoine sera rendu public", a répondu l'équipe de Amadou Ba avant de lancer une pique au candidat des Patriotes : "Par contre, nous demandons à M. Bassirou Diomaye Faye, avant de faire sa déclaration de patrimoine, de nous lister les fonctions qu'il a occupées et l'ayant conduit à gérer des deniers publics avant de demander au candidat Amadou Ba de faire la déclaration de son patrimoine."