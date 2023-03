Défense de Sonko: le brillant Me Juan Branco rejoint le pool d’avocats

En attendant la confirmation formelle du leader de Pastef, Ousmane Sonko, malade et toujours interné dans une clinique à Dakar, depuis jeudi, le célèbre avocat français Juan Branco a informé, ce samedi, avoir été « désigné » par ce dernier pour le sortir des griffes de dame Justice.



Ce samedi 19 mars, alors que tous les responsables et militants de Pastef dialoguaient sur l’état de santé de leur leader, Ousmane Sonko, interné dans une clinique de la place depuis les évènements malheureux de jeudi dernier, et celui de Me Ciré Clédor Ly, évacué pour des mêmes raisons sanitaires, le célèbre avocat français, Juan Branco, débarque sur la scène politico-médiatique sénégalaise.



« J’ai été désigné par Ousmane Sonko, principal opposant à Macky Sall, menacé de mort, pour le représenter », a-t-il posté sur son compte Twitter, suscitant de vives réactions (plus de 1400 retweets).



En attendant la confirmation du principal concerné, Seneweb s’est intéressé au profil de Juan Branco. Ce dernier est un jeune avocat surdiplômé, brillant. Sur les réseaux sociaux, il se présente comme le Dr Juan Branco. Mais s’il est docteur, c’est en droit international, après une thèse à Normale Sup, où il est entré par une voie parallèle, précise Ouest-France. L’avocat est aussi titulaire de quatre masters, et passé par Sciences Po Paris. Son Cv de six pages, que l’on trouve en ligne égrène ses postes : un temps enseignant-chercheur, il a travaillé pour l’Université de Yale aux États-Unis, à l’Institut Max Planck au Luxembourg, à l’université Sapienza à Rome mais aussi au ministère des Affaires étrangères et à la Cour pénale internationale, relatent des articles d’une partie de la presse française