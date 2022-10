Déficit de 45 000 enseignants au Sénégal : « Fake news »

Le ministère de l’Education nationale dément que l’information sur un déficit d’enseignants est fausse et n’émane pas de ses services. Ce lundi, une information faisant état d’un déficit de quarante cinq mille (45000) enseignants pour la rentrée scolaire a circulé sur le net. Mis au parfum, le ministère de l’Education nationale a tenu à rétablir la vérité.



« Pour rappel, ce déficit avait été enrayé en 2021 grâce à un recrutement spécial de cinq mille (5000) enseignants en sus de 3800 autres issus des concours de recrutement des élèves maîtres et des élèves professeurs.



Par ailleurs il faut noter que le déficit en enseignants constitue un stock qui se renouvelle annuellement à cause des départs à la retraite, des cas de décès, des positions de disponibilité, de détachement, de mise en position de stage, des enseignants admis en commission santé etc », rapporte le communiqué.