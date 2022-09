Démission du groupe parlementaire de BBY : Mimi TOURE va passer à l'acte ce lundi

Aminata Touré qui est entrée en dissidence avec Macky Sall et son parti a parlé. L’ex PM, rencontre la presse ce dimanche 25 septembre à 15h 30. L’ex-Première ministre, a annoncé sa démission du groupe parlementaire BBY;



« Dès demain lundi, je vais saisir le président de l’Assemblée nationale, Dr Amadou Mame Diop, pour lui signifier ma volonté de démissionner du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar (BBY). Je veux être députée non inscrite », a-t-elle dit, martelant qu’elle « reste à l’Assemblée nationale pour défendre les intérêts exclusifs du peuple sénégalais ».



Quid de sa candidature à la prochaine présidentielle ? L’ex présidente du CESE a souligné qu’elle « y pense intensément. » Elle a d’ailleurs donné rendez-vous aux Sénégalais.



A l’origine de son différend avec Macky Sall ? Elle précise qu’elle est liée surtout au le 3e mandat. « Le 3e mandat est impossible juridiquement et moralement. Le président Macky Sall doit respecter a la lettre ses engagements déjà pris dans ce sens », a-t-elle martelé.