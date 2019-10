Département de Saint-Louis : Vers la concrétisation de l'intercommunalité ... (vidéo)

Le projet de coopération territoriale entre les communes du département de Saint-Louis, préconisée dans le cadre du Projet de gestion des eaux pluviales et d'adaptation aux changements climatiques (PROGEP), prend forme. Les représentants de maire qui prenaient part à une rencontre au sommet entre acteurs territoriaux se sont engagés, vendredi, à concrétiser la dynamique.



Ainsi, les élus vont présenter l’initiative au sein de leur conseil municipal pour adoption. Par la suite, un conclave entre les 5 maires et le conseil départemental de Saint-Louis va plancher sur la formule d’intercommunalité et le cadre institutionnel devant porter cette nouvelle synergie. Les parties font part de leur espoir …