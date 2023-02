Des acteurs de l’environnement engagés pour la préservation des zones humides

La Journée internationale des zones humides, célébrée ce 2 février, offre l’occasion d’amplifier le plaidoyer en faveur de la préservation des zones humides, a indiqué, jeudi, à Saint-Louis, le Lieutenant-colonel Assane Ndoye, chef de la division des zones humides à la direction des parcs nationaux.



Cette commémoration vise à sensibiliser davantage le grand public et à l’informer « sur les enjeux et l’urgence de préserver les écosystèmes des zones humides », a-t-il déclaré.



La manifestation »est également une opportunité de faire un plaidoyer auprès des autorités […] à travers des actions fortes en faveur de la conservation des zones humides », a dit le colonel Ndoye.



Il intervenait au cours d’une cérémonie organisée par le Projet d’investissement régional pour la résilience des zones côtières en Afrique de l’Ouest (Waca), en lien avec cette commémoration.



Plusieurs acteurs de la cause de l’environnement, insistant à l’occasion sur les « multiples pressions » exercées sur les zones humides, ont lancé un appel pour une plus grande attention à l’environnement.