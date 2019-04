Des nouvelles missions pour Mahammed Dionne

Le Secrétariat général de la Présidence de la République est dirigé par un Secrétaire général nommé par décret et placé sous l’autorité du président de la République. Il peut recevoir délégation de signature du Président de la République. Il assiste au Conseil des ministres, aux Conseils présidentiels et aux Conseils interministériels.



Le Secrétaire général de la Présidence de la république a rang de ministre et bénéficie des mêmes indemnités et avantages de fonction. Il peut recevoir délégation de signature du ministre d’Etat, directeur de Cabinet du Président de la République. Il assiste au Conseil des ministres, aux Conseils présidentiels et aux Conseils interministériels.



Il participe également aux séances de travail présidées par le Président de la République.



Il dispose d’un chef de cabinet, d’un secrétariat et de chargés de missions.



Le Secrétaire général est assisté dans sa tâche par trois secrétaires généraux adjoints, nommé par décret également et ainsi répartis :



le Sécrétaire général adjoint, chargé des affaires sociales et politiques

le Sécrétaire général adjoint, chargé des affaires administratives

le Sécrétaire général adjoint, chargé affaires économiques.

Les Secrétaires généraux adjoints ont rang de secrétaire général de ministère.



Dans leur domaine de compétence, les Secrétaires généraux adjoints suppléent le Secrétaire général en cas d’absence ou d’empêchement et peuvent recevoir de lui délégation de signature.



Le Secrétaire général assiste, en relation avec le Directeur de Cabinet, le Président de la République dans ses tâches de détermination et de conduite de la politique de la Nation. Il dispose pour ce faire, d’une équipe de conseillers spéciaux et de conseillers techniques nommés par arrêté du Président de la République et organisés en cellules.