Destruction de la Langue de Barbarie : « le Taf yeungeul n’est pas la solution », dixit Me Mame Adama GUEYE (vidéo)

En tournée dans la zone nord, le président du Mouvement « Sénégal bou Bess », candidat à la présidentielle de 2019, s’est rendu, ce matin dans la Langue Barbarie puis auprès des sinistrés à Khar Yalla.



Me Mame Adama GUEYE regrette le manque d’une vision stratégique dans la prise en charge des questions liées aux changements climatiques en estimant que le cas de Saint-Louis en est un exemple patent.





Appréciant l’état de la digue de protection détériorée par les dernières houles, l’avocat confie que cette solution semble dérisoire. « Il faut quelque chose de plus sérieux », a-t-il dit.



Dans le cadre de la campagne électorale, ce mouvement envisage d’organiser un atelier spécifique à Saint-Louis qui regroupera plusieurs experts pour trouver des solutions contre l’érosion.



L’avocat appelle à poursuivre le combat contre la loi sur le parrainage en rappelant les acteurs politiques que la question des la délivrance des cartes d’électeurs « est cruciale » et qu’à ce titre, elle devrait mobiliser toute l’attention de l’opposition.



