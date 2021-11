Déthié FALL : Macky SALL " a raté encore une fois l'occasion de s'élever au rang de la stature présidentielle"

Sourate 3 verset 26 : « O Allah, Maître de l'autorité absolue. Tu donnes l'autorité à qui Tu veux, et Tu arraches l'autorité à qui Tu veux; et Tu donnes la puissance à qui Tu veux, et Tu humilies qui Tu veux. Le bien est en Ta main et Tu es Omnipotent.»

Nous avons entendu, avec beaucoup de dédain, les menaces on ne peut plus surprenantes du Président de la République Macky SALL qui a raté encore une fois l'occasion de s'élever au rang de la stature présidentielle.Ça se voit qu’il n’a tiré aucun enseignement de ce qui s’est passé le 10 novembre 2021 dans les rues de Dakar.Un chef d’État qui se laisse éblouir par « tous les pouvoirs qu’il a entre ses mains » jusqu’à les rappeler, est juste pitoyable.Je lui conseille de lire cet enseignement Coranique ;Il doit donc savoir qu'il n'est qu'un usufruitier ; un délégataire de pouvoir à travers l'expression du peuple sénégalais.Il est attendu du Président de la République Macky SALL qu'il utilise cette délégation de pouvoir, si courageux il l’est, lors des négociations internationales avec ses homologues Chefs d’État et avec les forces étrangères, pour la défense exclusive des intérêts du Sénégal et pour la résolution des difficultés des sénégalais du point de vue économique et social.Qu'il comprenne que ce ne sont pas ses menaces qui nous feront reculer et qu'il est hors de question de faire une soumission ou une quelconque concession à l'usage de nos droits fondamentaux consacrés par la constitution. Soit il nous les accepte soit nous les lui arrachons.Déthié FALL,Président du PRP