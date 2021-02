Déthié FALL exprime son soutien à Ousmane SONKO

Le député Déthié Fall s’est rendu,hier, au domicile de son collègue Ousmane Sonko, à l’instar de nombreux leaders de l’opposition et de la société civile. Cette visite serait-elle la confirmation de sa rupture entre Idy et lui au sein du parti Rewmi? On ne peut répondre par l’affirmative



Ce qui est constant, c’est qu’après sa destitution comme vice-président de Rewmi, Déthié Fall avait décliné, avec fracas, le poste de secrétaire national chargé du développement industriel. Depuis sa destitution de son poste de vice-président de Rewmi, Déthié Fall s’était emmuré dans un silence assourdissant. Non seulement, il n’a pas pour-suivi la session parlementaire où il avait formulé des critiques à l’endroit du patron de l’Apr devenu l’allié de son mentor. Aujourd’hui, il semble avoir gelé ses activités dans le parti Rewmi en «donnant rendez-vous aux Sénégalais dans un avenir proche».





DETHIE FALL