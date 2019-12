Dg et ministres épinglés par le rapport de l'ARMP : "Ce sera tolérance zéro", déclare Macky Sall

Le rapport de l'année 2017 publié par l'Autorité de régulation des marchés publics (Armp) pointe certaines irrégularités dans le cadre de la gestion l'administration publique. Ce qui n'a pas manqué de susciter un tollé au niveau de l'opinion et n'a pas laissé indifférent le président de la République.



Selon le quotidien Tribune repris par Seneweb, "Macky Sall a indiqué à certains de ses proches que sur cette affaire nul ne sera épargné et que tout sera tiré au clair, car ce sera tolérance zéro contre les dérapages qui portent préjudice à l'image de son mandat en cours et à la bonne gouvernance".



Le journal d'indiquer des propos prêtés au chef de l'État qui s'entretenait avec une délégation composée de ses proches collaborateurs : "Notre politique de bonne gouvernance est saluée dans la sous-région et par les institutions internationales. Que chacun prenne ses responsabilités".