Diabète à Saint-Louis : un nouvel assaut lancé pour contrer la forte prévalence (vidéo)

Le programme « Diabète à Saint-Louis » lancé en mars 2019 entame sa seconde déclinaison et va polariser désormais, en plus de Saint-Louis, le district sanitaire de Dagana. Au total, 10 communes de la région sont ciblées par cette initiative qui vise à renforcer de manière significative la prévention et l’amélioration de la prise en charge des diabétiques.



Il faut rappeler qu’une convention tripartite entre l’Université Gaston Berger (UGB), l’ONG Humanité & Inclusion et l’Association des Diabétiques la ville est le fruit de cette dynamique sanitaire nourrie par la volonté de freiner la propension de la maladie.





D’importantes actions de sensibilisation seront menées durant les trois années à venir pour relever le niveau de connaissances sur la pathologie.



Notons que dans la région de Saint-Louis, le taux de prévalence de la maladie est supérieur à 10 % (étude de 2016) sur un taux de prévalence national allant de 1.8 % à 5.1 %. Le diabète est, en effet, pour cette zone un problème de santé publique. Ce programme vient donc répondre à un besoin sanitaire et social crucial.