Dialogue national : Taxawu Sénégal répond à l’appel du président Diomaye Faye

Taxawu Sénégal a officiellement annoncé sa participation au dialogue national prévu le 28 mai 2025. Selon l’ancien maire de Dakar Khalifa Ababacar Sall, cette décision a été prise après consultation des 53 départements du pays et des principaux responsables politiques de Taxawu Sénégal.



« Nous avons reçu l’avis favorable de nos bases, qui restent fidèles à notre ligne politique et à nos principes démocratiques », a affirmé le leader politique, soulignant l’importance d’un processus participatif dans les choix stratégiques du mouvement.



Cette approche décentralisée montre la volonté du parti de rester connecté à sa base, en accord avec ses valeurs de transparence et de proximité. Elle renforce également sa légitimité dans le débat politique national.



Taxawu Sénégal n’est pas étranger à ces exercices de concertation. Le mouvement avait déjà pris part aux dialogues politiques de 2019 et 2023, à une époque marquée par des tensions préélectorales. En réaffirmant sa participation cette année, Khalifa Sall et ses camarades veulent démontrer leur engagement constant pour la stabilité démocratique du pays.



Lors de la conférence de presse, Khalifa Sall a réitéré la volonté de Taxawu Sénégal de « défendre les intérêts démocratiques de la nation » à travers ce cadre d’échange. Pour le mouvement, il s’agit non seulement de débattre sur les questions institutionnelles et électorales, mais aussi de faire entendre la voix des citoyens sur les grands enjeux économiques et sociaux.



