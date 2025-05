Effondrement d’un immeuble à Touba : le quartier Garage Darou sous le choc

Un drame s’est produit ce dimanche au quartier Garage Darou, à Touba, où un immeuble de trois étages s’est subitement effondré. L’émotion est vive dans le voisinage, d’autant que plusieurs personnes se seraient trouvées à l’intérieur du bâtiment au moment de l’affaissement.



Selon des témoins sur place, les sapeurs-pompiers et les forces de police sont rapidement intervenus pour sécuriser le périmètre et lancer les opérations de secours. Les recherches se poursuivent afin de retrouver d’éventuels survivants sous les décombres.



Les causes de l’effondrement ne sont pas encore connues, mais une enquête devrait être ouverte pour déterminer les circonstances exactes de cet accident tragique.



NDARINFO.COM