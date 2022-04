Diarra SOW répond à Birame Khoudia LO : " le projet PASTEF que nous portons, va au-delà des guerres de positionnement et des postes"

M. Birame Khoudia Lo a juste donné son point de vue et nous le lui concédons parce que nous sommes des démocrates. Mais ces propos n'engagent que lui. Et nous les considérons comme une diversion. Nous campons sur notre position à savoir combattre l'injustice. Nous n'avons jamais dit qu'une analphabète, restauratrice pour reprendre sa caricature, est moins valeureuse que nous qui sommes "estampillés" intellectuels. Mais il faut aussi accepter que la compétence est aussi souhaitée si nous aspirons au changement.



Ces valeurs d'éthique, de déontologie et de morale exigent qu'une clarification soit faite par la CNI (Commission Nationale d'Investiture) de manière officielle.



Nous rappelons que le projet PASTEF que nous portons va au-delà des guerres de positionnement et des postes.



Les législatives constituent un enjeu énorme à Saint-Louis ,donc son cas doit être traité avec sérieux pas dans la légèreté. Ce choix n'est pas porté par la base de PASTEF Saint-Louis, on le rappelle, parce que les manipulations fusent de partout.



Nous ne sommes ni des frondeurs encore moins des dissidents nous portons ce projet depuis des années nous n'avons pas pris le train en marche comme certains. Nous avons adhéré dès le début à l'idéologie de Pastef et nous l'incarnons partout à nos risques et périls par conviction et par principe.



Ousmane Sonko, que vous nous demandez de prendre comme exemple, n'est pas au courant des magouilles, il n'est pas dans les combines et autres conspirations.



On ne nous parle pas via les audios pour oser dire maladroitement que c'est un communiqué officiel. Alors laissez les manipulations, nous restons zen parce que nous ne reculerons pas.



Diarra SOW

Membre de PASTEF/ Saint-Louis