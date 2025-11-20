Diomaye Faye réaffirme le rôle stratégique du tourisme dans l’économie nationale

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a réaffirmé mercredi, en Conseil des ministres, l’importance stratégique du tourisme dans le développement économique, la création d’emplois durables et l’aménagement équilibré du territoire.





Le Chef de l’État a souligné la nécessité de renforcer la promotion de la Destination Sénégal à l’échelle nationale et internationale, tout en accélérant la modernisation des zones touristiques existantes.





Il a mis un accent particulier sur la valorisation du patrimoine culturel et naturel, ainsi que sur la construction d’infrastructures hôtelières et touristiques de qualité, afin de mieux positionner le Sénégal dans la compétition mondiale.





Le président Diomaye Faye a également insisté sur l’émergence de nouvelles zones touristiques, l’amélioration des prestations de service, et le renforcement de la sécurité dans les sites touristiques.





Par ailleurs, il a demandé au Gouvernement de réaliser un inventaire complet du patrimoine national classé, notamment celui de l’Île de Gorée, et de favoriser une meilleure coordination entre politiques culturelle et touristique.





Dans cette dynamique, le Chef de l’État a instruit les ministres concernés de prendre toutes les dispositions pour garantir le succès de la première édition de l’ECOFEST, le Festival ouest-africain des Arts et de la Culture, prévue du 30 novembre au 5 décembre 2025 à Dakar.



M.S



