Connectez-vous
NDARINFO.COM
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

Solidarité scolaire : Le MCDS dote l’école Nalla Ndiaye de fournitures pour 720 élèves

Vendredi 17 Octobre 2025

Solidarité scolaire : Le MCDS dote l’école Nalla Ndiaye de fournitures pour 720 élèves

Dans le cadre de son programme « Élan de Solidarité Scolaire – Édition 2025-2026 », le Mouvement Citoyen pour le Développement du Sénégal (MCDS) a procédé, ce jeudi, à la remise de fournitures scolaires à l’ensemble des 720 élèves de l’école élémentaire Nalla Ndiaye, située à Darou.
 

Sous le slogan « Je suis citoyen, je participe pour le développement du Sénégal », cette initiative citoyenne vise à alléger la charge financière pesant sur les familles en cette période de rentrée scolaire, marquée par un contexte économique difficile.

« C’est un geste noble, venu à son heure », a salué Souleymane Faye, nouveau directeur de l’école, soulignant l’importance d’un tel appui pour des parents souvent confrontés à de lourdes dépenses liées aux inscriptions et à l’achat de fournitures. Il a également rappelé que tous les élèves, du CI au CM2, ont été concernés par cette dotation.
 

Dans une ambiance conviviale, les membres du mouvement ont procédé eux-mêmes à la distribution des kits scolaires, composés de cahiers et de matériel de base. Abdoulaye Kassé, secrétaire général du MCDS, a tenu à remercier tous les contributeurs de cette action à fort impact communautaire.


« Ce genre d’initiative citoyenne est l’essence même de notre engagement. L’école est la base de l’éducation, donc de l’avenir du pays », a-t-il déclaré, avant de rendre un hommage appuyé à Badara Gueye, président du mouvement. « Un homme de développement, de Darou-Médine et de Saint-Louis », dit-il.
 

Le directeur de l’école a également profité de l’occasion pour appeler les parents à encourager leurs enfants à l’assiduité et à la rigueur dans les études, notant que « les fournitures ne suffisent pas : il faut aussi l’engagement à apprendre ».
 

Cette étape à Nalla Ndiaye s’inscrit dans un programme élargi du MCDS, qui se poursuivra à l’école François Mbaye Salzman.

 




Nouveau commentaire :
Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.