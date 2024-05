Diplomatie : le Président va se rendre à Conakry

Après la Mauritanie, la Côte d’Ivoire et la Gambie, le président de la République Bassirou Diomaye Faye se rendra en Guinée pour une visite officielle de deux jours.



Le président de la République du Sénégal séjournera à Conakry du 24 au 25 mai 2024 pour une « visite de travail et d’amitié annonce sur X la présidence de la République guinéenne.



Mamadi Doumbouya était le seul des putschistes à assister personnellement à la cérémonie d’investiture de Bassirou DIomaye Faye. Il va donc devancer Ousmane Sonko qui devrait entamer sa tournée dans les pays dirigés par les juntes mais en tant que leader de Pastef.



Selon la présidence de la Guinée, ce sera une visite officielle de travail et d’amitié. Le président Bassirou Diomaye Faye séjournera à Conakry du 24 au 25 mai 2024 et rencontrera son homologue, le colonel Mamady Doumbouya.