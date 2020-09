Docteur Cheikh Thiara FALL nommé correspondant de l’Acdaemie internationale d’Éthique, de medecine te politiques publiques

Le docteur Cheikh Thiara, Maitre es Sc.Po, est le nouveau correspondant de l'Académie internationale d'éthique, médecine et politique publique en Afrique Occidentale Française. Cette entité fondée en 2016 sur la base d'un engagement de réflexion multi-disciplinaire internationale en bioéthique, travaille sur les défis actuels auxquels sont confrontés les intérêts privés et publics dans le contexte des familles, des universités, des institutions publiques et de tous les ordres de gouvernement.



La mission de l'Académie est d'accomplir un examen international permanent des questions novatrices en bioéthique qui peuvent bénéficier d'une diversité de perspectives politiques, de culture et d'orientation philosophique.



L'Académie fonctionne comme un point central bilingue pour ces échanges. Son siège social est situé à l'Université René Descartes (Sorbonne Paris Cité), Paris, France



Une nomination qui confirme l’expertise du dentiste, auteur de l’ouvrage « Éthique et responsabilité médicale.



