Dof Ndèye arrêté après une chasse à l’homme à Nguékokh

Dans les premières heures du matin à Nguékokh, une opération menée par la gendarmerie a abouti à l’arrestation du rappeur sénégalais Dof Ndèye, qui était en fuite suite à un mandat d’arrêt émis à son encontre. Les autorités l’ont localisé dans une résidence et ont procédé à son interpellation vers 04h30, mettant ainsi fin à sa cavale.



Dof Ndèye avait été recherché après un incident survenu lors d’un concert à Ndoffane, où il avait accusé un individu d’avoir endommagé son véhicule. Armé d’un couteau, il avait attaqué la victime, causant des blessures graves et entraînant une plainte déposée auprès des autorités locales. La gendarmerie de la brigade territoriale de Kaolack, après avoir reçu la plainte, avait lancé une recherche intensive pour retrouver l’artiste.



Durant sa fuite, Dof Ndèye s’était réfugié à Nguékokh, éteignant son téléphone pour éviter la détection. Cependant, les efforts des enquêteurs ont permis de le localiser dans cette localité de la Petite-côte.



Les opérations ont été menées de manière coordonnée par la compagnie de Mbour et ses unités spéciales, qui ont réussi à appréhender le fugitif sans incident majeur. Dof Ndèye sera transféré à la brigade territoriale de Kaolack pour la suite de la procédure judiciaire.



Cette arrestation met fin à une traque qui a mobilisé les forces de sécurité locales et suscité une attention considérable dans la région. Les détails de l’affaire continuent d’émerger alors que l’enquête se poursuit.