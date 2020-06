Dors en paix, doux géant ... Par Louis CAMARA

C'est donc dans ce pays des "droits de l'homme"

Dans ce grand pays qui serait dit-on

La première démocratie des temps modernes

Que l'horreur et la barbarie ont atteint leur paroxysme

En ce funeste jour du mois de Mai !

Il s'appelait Georges comme le Saint au cheval blanc

Il était grand, beau, fort et débordant de vie

De cette vie précieuse que lui ont brutalement arrachée

Une bande de criminels cruels et pleins de haine

Dont il a eu le malheur de croiser le chemin.

Il était seul contre quatre bandits armés jusqu'aux dents

Assoiffés de sang et pressés de casser du Négre.

Ils ne lui ont laissé aucune chance

Le menotant et le plaquant au sol comme une bête.

L'un d'entre eux sans doute le plus méchant et le plus bête

A planté son genou dans le cou du malheureux

Bourreau ignoble, lâche et sans pitié

Insensible à la souffrance de son innocente victime

Dont le seul tort était la couleur de sa peau.

Et ainsi le flic raciste Deret chauvin

A de toutes ses forces appuyé

Sur la nuque du géant noir sans défense

Lui infligeant de la sorte une cruelle agonie

Qui durera huit minutes et quarante six secondes.

" I can't breathe..." a murmuré le supplicié

Avant de rendre l'âme dans un souffle ultime.

Alors le ciel s'est assombri et les anges se sont voilés la face

Le Tout-Puissant lui même a frémi de colère

Devant le spectacle de ce nouveau martyr venu s'ajouter

À la trop longue liste des crucifiés du peuple Noir.

Une fois de plus l'histoire s'est répétée:

Le géant Floyd est mort assassiné par le raciste chauvin

Mais son nom résonnera à jamais Dans le cœur des hommes épris de justice et d'égalité.

Dors en paix doux géant !

Puisses-tu comme Saint Georges sur son cheval blanc

Chevaucher dans les célestes prairies du paradis

Et faire coucher à tes pieds le hideux dragon du racisme.



Louis CAMARA