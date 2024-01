Doune Baba Dièye : l’engagement écologique en péril

Doune Baba Dièye renaît grâce aux efforts concluants de stabilisation de ce terroir riche d'histoires et de biodiversité. Des filaos imposants bordent le littéral et la mangrove peuple à perte de vue ces circuits d'eau serpentés. Mais, le sabotage et notamment le braconnage menacent d'effacer les acquis de dizaines d'années de sacrifices de bénévoles dirigés par l'infatigable Ameth Sène DIAGNE.



En effet, des bergers venus d'ailleurs poussent leurs troupeaux jusqu'au cœur de l'île et détruisent les pépinières de brise-vents. Ce qui n’encourage pas de nouvelles plantations et freine la dynamique de conservation de ce bel écosystème de Saint-Louis.



Aujourd'hui, les populations de Doune Baba Dièye déplacées à Dièle Mbame et envions depuis le drame de l’ouverture de la brèche, réclament la mise en place d'un pont (comme dans les îles du Saloum) pour vivifier leur bercail. Ainsi, ils pourront intensifier les efforts de protection et le développement d’activités économiques (maraîchers) actuellement en ébullition.



Regardez !