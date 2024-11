ÉCOLE VERTE : l’AJSDG lance une vaste campagne de reboisement dans les écoles de Gandiol

Cette année, les écoles de Lakhrar, Dégou Niayes, Ricotte, Sowène Mbao, Moumbaye, Ndoye Diagne, Gantour, Kalassane, Mouit, Doune Baba Dièye, Dièle Mbame et Keur Barka ont été ciblées dans cette dynamique citoyenne dénommée " École Verte".



Grace au soutien de l’Inspection des Eaux et Forêts et du Service Régional de l’Environnement, plus de 800 plants d’espèces différentes dont des filaos, des flamboyants rose, des gmélina, terminalias, des Cardias Sebestena, des Eucalyptus ont été mobilisés pour être mis en terre par les membres de l’AJSDG, soucieux de participer à la préservation de l’environnement et à la lutte contre l’érosion côtière.



« Nous sommes à Gandiol et la nappe phréatique est salée. Il est important d’opter pour des plants qui s’adaptent au milieu », a expliqué El Hadji DIOP, le président de l’AJSDG. « En plus d’offrir de l’ombrage aux apprenants, nous tentons à travers cette initiative, de contribuer à la lutte contre l’érosion éolienne qui sévit dans notre localité », a ajouté.



Galvanisée par le soutien de la Commune et des services environnementaux, revigorée par la satisfaction des équipes pédagogiques qui ont salué la démarche, cette association créée en 2017, compte lancer pour sa quatrième édition, le concept, « une maison, un arbre ». « En plus, nous planterons des arbres dans les lieux de culte pour les rendre plus attractifs. Gandiol est une zone touristique », a rappelé M. DIOP.