ENOA : 21 élèves-aspirants ont reçu leurs épaulettes

L’école nationale des officiers d’active a remis, mardi, vingt-et-un élèves-aspirants, leurs épaulettes, marquant la fin de plus de dix mois de formation à Thiès.



« L’encadrement n’a ménagé aucun effort pour inculquer les valeurs de discipline et de rigueur. Deux des récipiendaires viennent de la gendarmerie nationale, six de l’armée de terre, six de l’armée de l’air, quatre de la direction du service de l’intendance des armées, deux de la direction du service de santé des armées, et un de la direction du service du matériel des armées », a fait savoir le colonel Cheikh GUEYE. Ce dernier a salué « l’engagement remarquable et l’enthousiasme débordant des élèves-aspirants, facilitant ainsi la réalisation des objectifs de formation ».



« Ces futurs officiers ont été préparés à exercer un commandement efficace et à gérer des services essentiels de soutien logistique et administratif », a-t-il dit.



Le commandant de l’ENOA a précisé que la formation avait pour but de « renforcer les capacités opérationnelles des forces armées sénégalaises, en fournissant des élèves-aspirants d’un haut niveau intellectuel et dotés d’une expérience militaire capable de s’adapter à des situations complexes. »



« Les encadreurs ont également inculqué des valeurs militaires de base telles que le courage, la loyauté, la compétence et le sens du devoir », a-t-il fait valoir.



Venu assister y la cérémonie, le Général Magatte NDIAYE, par ailleurs chef d’état-major de l’armée de terre, a souligné l’importance de « l’adaptation du pays pour préserver sa stabilité dans un contexte international complexe ».



Selon lui, les forces de défense et de sécurité sénégalaises sont engagées dans un processus « de renforcement de leurs capacités opérationnelles et de modernisation de leurs équipements » face aux défis sécuritaires et aux menaces potentielles.



La 9ème promotion du diplôme d’aptitude au grade d’officier (DAGO) dont le parrain est le colonel El Hadj Mamadou TOURE, tué dans un accident d’hélicoptère survenu à Missira le 14 mars 2018.



