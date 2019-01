ESPAGNE : Pour le départ de Macky SALL, des Sénégalais de la diaspora créent «Jog Jotna »

Ce mouvement, qui englobe en son sein plusieurs partis de l’opposition tels que le Bokk - Guiss- Guiss, le PDS , le Grand Parti respectivement représentés par Mme Madeleine Bar , Talla Diène , Modou Ba et Mme Binta Gueye de la génération du concret.



Il faut aussi souligner la participation á cette rencontre de représentants d’Associations indépendantes et de la Société civile



Selon les initiateurs, le mouvement Jog Jotna a pour principal objectif de défendre les intérêts des émigrés mais aussi des sénégalais de l’extérieur en général.



A en croire Madeleine Bar porte-parole du jour dudit mouvement rien, rien ne sera plus comme avant car cette rencontre a été l’occasion pour les partis et associations précités d’unir leur force pour soutenir le candidat qui prendrait en charge leurs préoccupations.



Madame Bar très en verve a laissé entendre qu’ils ne suivront aucun mot d’ordre de leurs partis sinon ils précéderont á un vote utile car selon, elle les sénégalais d’Espagne ont beaucoup souffert de promesses souvent non tenues.



Les responsables présents á cette rencontre ont tous pris l’engagement de conjurer les démons de la division pour parler d’une seule voix celle de l’intérêt de toute la communauté sénégalaise souvent laissée en rade dans les politiques de nos gouvernants.



Le Mouvement «Jog Jotna » qui sera implanté dans toute l’Europe, l’Amérique et l’Afrique aura aussi entre autres missions de défendre la démocratie, l’Etat de droit et les libertés au Sénégal.



Et en perspective de la présidentielle, le Mouvement entend s’investir pour que le scrutin puisse se dérouler dans le calme et la transparence.



Madeleine Bar et ses amis ont lancé un appel à toute l’opposition à l’unité pour une victoire du peuple le 24 Février 2019.



A quelques encablures de la campagne électorale le mouvement Jog Jotna vient de franchir un pas géant ce qui laisse entrevoir que le terrain politique sera très animé dans les prochains jours ici dans la capitale espagnole.



Momar Dieng Diop Espagne