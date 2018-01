EXCLUSIF – Les raisons de la visite du grand-duc Henri de Luxembourg à Saint-Louis

Après leur accueil par le gouverneur de la Région de Saint-Louis, Alioune Aïdara Niang, et le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement et maire de Saint-Louis, Mansour Faye, ils visiteront le Centre de formation professionnelle de Saint-Louis, en présence du ministre de la Formation professionnelle, de l’Apprentissage et de l’Artisanat, Mamadou Talla.



Figurant parmi les principaux partenaires dans le secteur de la formation et de l’insertion professionnelles, le Luxembourg accompagne le Sénégal depuis 2003 dans une réforme profonde visant la modernisation du système de formation professionnelle et technique, de l’apprentissage et de l’artisanat.



Par la suite, la délégation visitera, en présence du ministre de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, le Centre hospitalier régional (CHR) de Saint-Louis, appuyé depuis longue date par le Luxembourg, notamment à travers l’instauration d’un système d’accueil et de gestion des urgences.



Le chef d’État luxembourgeois se rendra également à Guet-Ndar, afin de constater les conséquences désastreuses de l’érosion côtière sur les rives de la Langue de Barbarie. Il visitera le chantier de construction d’une digue de protection le long de la Langue de Barbarie, renseigne un communiqué du gouvernement luxembourgeois parvenu à Ndarinfo.



NDARINFO.COM