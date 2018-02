Eau : Une coloration noire sème la panique

Les Dakarois craignent le pire. Alors que dans certains quartiers, l’eau ne coule plus depuis 72 heures, dans d’autres, la qualité de l’eau inquiète. Les robinets crachent une eau noire et nauséabonde, selon les habitants des quartiers de la Médina, Gueule-Tapée et Ouakam Cité Avion.



Les populations n’osent même plus se mettre sous la douche. « On ne peut ni la boire, ni faire quoi que ce soit d’autre », confie un habitant de Gueule-Tapée au journal Vox Populi, qui a consacré un reportage sur le sujet.



A Ouakam, même rengaine. « Tout a commencé depuis vendredi soir. Depuis lors, l’eau qui sort du robinet est d’une couleur sombre. Nous avons averti les autorités mais jusque-là rien n’est fait. Même dans les rues, l’eau nauséabonde coule partout », s’insurge une habitante de la Cité Avion. Qui se demande si cette eau ne provient pas des fosses sceptiques. « Nous comprenons que des travaux soient nécessaires. Mais qu’ils ferment tout en attendant la fin des travaux, parce que cette eau a causé la nausée a beaucoup de gens. Il y a des risques de maladie. On se demande si ce n’est pas l’eau des fosses sceptiques qui est mélangée à l’eau de robinet », dit-elle.



SENEWEB