« Échanges fructueux » entre les écrivains de Saint-Louis et les élèves du lycée Cheikh Oumar Foutiyou TALL (vidéo)

Le Cercle des Écrivains et Poètes de Saint-Louis (CEPS) apporte sa contribution à l’animation du centenaire du lycée Cheikh Oumar Foutiyou TALL. Les membres ont rencontré, samedi, les élèves pour partager avec eux sur leurs ouvrages et leurs activités. Les poètes, romanciers, conteurs, essayistes de cette structure créée en 1999 veulent assurer la relève et susciter auprès du public scolaire un grand intérêt pour l’écriture. « Nous voulons montrer aux élèves qu’un écrivain n’est pas un être extraordinaire. C’est un homme du peuple qui ne parle que de la joie et des peines de la société », a par ailleurs indiqué Alioune Badara COULIBALY, le président du CEPS. Le poète a exprimé sa gratitude à la direction de l’école en se félicitant des « échanges enrichissants et fructueux » entretenus avec les apprenants.