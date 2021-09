Écosystèmes dégradés par la brèche : Lancement d’une nouvelle campagne de reboisement (vidéo)

Le projet mis en œuvre par l’ONG le partenariat grâce à un financement de la Fondation Alstrom et de la Maison du Monde va reboiser 3 hectares de filaos sur la partie terrestre au sud de la brèche de Saint-Louis. Une zone sablonneuse à perte de vue, rattachée à l’Aire Marine Protégée de Saint-Louis dont l’environnement est forment dégradé par les turpitudes du chenal. L’action bénéfique du Partenariat fortement louée par le comité de gestion de cette unité écologique et les communautés impactées va renforcer la résilience des populations pour une meilleure protection sauvegarde des écosystèmes. En plus de revitaliser cet espace convoité, le programme ambitionne de développer la mangrove de Saint-Louis. Le renforcement de la résilience économique des femmes est aussi préconisé par la production et promotion des énergies renouvelables. Nous avons tenu le micro aux parties prenantes au reboisement.