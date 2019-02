El hadji Diouf : «Un jeune arrogant ne dirigera jamais ce pays»

L’avocat Me Elhadji Diouf, président du parti Parti des travailleurs et du peuple, Elhadji Diouf une fois de plus attaqué le leader du parti, Patriotes du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (Pastef) Ousmane Sonko. Depuis Kaolack où, il assistait au meeting de Macky Sall, Me Elhadji Diouf, sans le cité nommément traité ce dernier de jeune arrogant. Les Sénégalais ne choisiront jamais « un jeune arrogant pour diriger ce pays» a dit Elhadji Diouf.



Les leaders politiques fabriqués par la presse, cherche à nous faire croire que la jeunesse est de son coté. C’est faux car cette mobilisation de Kaolack prouve le contraire. Et je ne parle pas des autres régions que Macky Sall a visitées ces derniers jours. Nous avons le meilleur candidat, le candidat de l’espoir, le candidat de l’émergence, et surtout le candidat de la jeunesse. Macky Sall est le choix de la jeunesse» a dit Me Elhadji Diouf.



