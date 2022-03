Elections législatives du 31 juillet 2022 : démarrage de la révision exceptionnelle des listes électorales

La coalition Yewwi Askan wi, qui prépare sérieusement ce scrutin, demande aux responsables des coordinations départementales, communales et dans la diaspora, de se mobiliser pour organiser et accompagner les militants afin qu’ils puissent s’inscrire massivement sur les listes électorales et récupérer leurs cartes d’électeurs.



Le mandataire national de Yewwi Askan wi, Déthié Fall, invite également tous les mandataires des partis politiques et ceux des mouvements membres de la coalition accrédités par ces derniers pour les représenter dans les commissions administratives, de se préparer pour une surveillance optimale de cette étape importante, pour une éclatante victoire de la coalition au soir du 31 juillet 2022.