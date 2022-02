Elections législatives : la caution divise les acteurs politiques ; le ministre de l’Intérieur va arbitrer dans les prochains jours

Les élections législatives du 31juillet approchent à grand pas. Les partis et coalitions se déchirent sur la caution. Le pôle de l’opposition propose 5 millions de F Cfa. Le camp de la majorité recommande le maintien de la caution des 15 millions. Le ministre de l’Intérieur Antoine Diome qui présidant la rencontre, ce vendredi, a recueilli des avis des uns et des autres et donne un rendez-vous pour sortir un arrêté fixant la caution des élections législatives.