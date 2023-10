Élections présidentielle 2024 : plus de 200 déclarations de candidature

Hier, lors du troisième jour de retrait des fiches de parrainage, la Direction générale des élections (DGE) a franchi la barre des 200 candidats potentiels. En effet, la DGE a enregistré 16 nouveaux dossiers de candidature, portant ainsi le total à 206 candidats à la candidature, en plus des 192 déjà répertoriés.



À 84 jours de la date limite pour le dépôt des parrainages, fixée au 25 décembre prochain, ce nombre impressionnant de candidatures pourrait encore augmenter dans les prochaines heures informe la source.



Selon les conditions et critères, les candidats doivent recueillir un minimum de 44 231 électeurs-parrains et un maximum de 58 975. De plus, une partie de ces électeurs-parrains doit provenir d’au moins sept régions, avec un minimum de 2000 parrains par région, conformément à l’arrêté du ministre de l’Intérieur. Le parrainage parlementaire nécessite le soutien d’une liste de 8% des députés de l’Assemblée nationale, soit 13 députés.



Quant au parrainage des chefs exécutifs territoriaux, il exige le soutien de 20% des présidents de conseil départemental et des maires à travers le pays, ce qui équivaut à 120 élus. Il est important de noter qu’un électeur, quelle que soit sa position, ne peut parrainer qu’un seul candidat.



Toutefois toute surabondance de parrains par rapport aux quotas fixés pour chaque type de parrainage est considérée comme non valable et n’est pas prise en compte lors des vérifications.