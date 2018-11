Emergence en 2035 : Khoudia MBAYE exhorte a travailler dans l’entente

"Battons nous tous ensemble pour le bénéfice du pays. Je pense que nous sommes tous embarqués dans le même bateau et nous devons tous travailler pour hisser le Sénégal au rang des pays émergents, à l’horizon 2035", a-t-elle exhorté, en répondant aux questions des députés lors de l’examen du budget de son ministère.



L’enveloppe allouée à ce département ministériel pour la gestion 2019 est arrêtée à la somme de 25 milliards 701 millions 135 mille 500 FCFA, contre 9 milliards 488 millions 970 mille 100 FCFA en 2018.



Elle connaît donc une hausse de 16 milliards 212 millions 165 mille 400 FCFA, en valeur absolue et 170,85% en valeur relative.



"Je ne suis pas en train de dire que tout est le meilleur possible dans notre pays, mais je suis en train de dire que, depuis 2012, nous avons enregistré un bond qualitatif", a salué Khoudia Mbaye.



Elle a souligné que le Sénégal est aujourd’hui cité parmi les premiers pays émergents en Afrique. "Nous ne disons pas que c’est suffisant, mais nous disons qu’il faut aller très vite. Et je pense que nous avons accéléré la cadence", a-t-elle indiqué.



Khoudia Mbaye déclare que son département s’est donné à fond afin d’améliorer le climat des affaires, en vue d’attirer les investisseurs étrangers qui "sont rassurés". "Nous comptons continuer ces efforts’’, a-t-elle promis.



La ministre de la Promotion des investissements assure par ailleurs que le Sénégal a enregistré des résultats dans le domaine de la dématérialisation des documents administratifs et le développement des technologie de l’information et de la communication.



APS