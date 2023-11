Emigration irrégulière via le Nicaragua : l'Ambassade des Etats-Unis décortique le mal et livre sa recette

«Les Etats-Unis sont conscients qu'un nombre croissant de Sénégalais qui tentent d'atteindre la frontière Sud des USA en passant par l'Amérique centrale et le Mexique. Le périple extrêmement dangereux et coûteux. Pis, ceux qui parviennent à atteindre les États-Unis sans visa d'immigrant sont souvent expulsés vers leur pays d'origine. Des milliers de Sénégalais ont été d’ailleurs arrêtés à la frontière américaine au cours de l'année écoulée et beaucoup d'entre eux ont été rapatriés au Sénégal.



Les États-Unis travaillent avec des partenaires dans le monde entier pour cibler les individus et les organisations qui exploitent les Sénégalais et les personnes d'autres nationalités en les faisant passer clandestinement la frontière américaine. Ces criminels proposent des itinéraires et des méthodes de voyage qui mettent la vie des migrants en danger. Sur l'itinéraire passant par l'Amérique centrale, les migrants doivent traverser le Mexique, rencontrant fréquemment des cartels de la drogue et des organisations de passeurs qui les obligent à payer des frais élevés et qui les menacent souvent, et menacent aussi les membres de leur famille, jusqu'à ce que ces frais soient payés. Les migrants doivent traverser des régions isolées et dangereuses, souvent dans des véhicules bondés qui ne sont pas conçus pour les humains. Les femmes et les enfants sont particulièrement vulnérables au cours du processus de passage clandestin. Il est tragique de constater que de nombreuses personnes meurent au cours du voyage».



UN PÉRIPLE DANGEREUX



«Il est extrêmement regrettable que les trafiquants d'êtres humains trompent les gens en leur faisant payer des sommes considérables pour se risquer à un voyage aussi difficile, qui met leur vie en danger et qui est généralement infructueux. De nombreuses organisations criminelles annoncent sur les réseaux sociaux qu'elles peuvent aider des personnes à immigrer aux États-Unis. Elles véhiculent l'idée que les migrants peuvent traverser l'Amérique centrale à bas prix et qu'ils seront bien accueillis aux ÉtatsUnis. En réalité, si les migrants survivent au voyage périlleux et atteignent finalement la frontière américaine, ils sont souvent arrêtés, renvoyés dans leur pays d'origine et interdits d'entrer aux États-Unis à l'avenir. Les États-Unis travaillent avec leurs partenaires internationaux pour identifier les trafiquants d'êtres humains à chaque étape de la route afin d'empêcher ces crimes de se produire, mais nous voudrions également exhorter nos amis sénégalais à ne pas se laisser tromper par ces criminels». «Les États-Unis et le Sénégal entretiennent un partenariat solide fondé sur des valeurs communes et des relations chaleureuses entre nos peuples. Encourager les voyages entre nos deux pays est un élément important de notre relation : cela nous aide à partager des idées et des cultures, cela stimule la croissance économique et permet aux familles et aux amis de rester en contact. Les États-Unis accueillent chaleureusement les visiteurs qui viennent dans notre pays en toute légalité. Par exemple, un citoyen américain peut parrainer un membre de sa famille qui est originaire d'un autre pays par le biais de la procédure de visa d'immigrant, ou une entreprise américaine peut parrainer un employé pour qu'il vienne travailler aux États-Unis. Il existe également des visas pour les étudiants qui souhaitent étudier aux États-Unis et des visas de tourisme pour les personnes qui souhaitent venir aux États-Unis pour de courtes vacances».



NOMBRE DE VISAS DÉLIVRÉS



«L'ambassade des États-Unis à Dakar est fière de délivrer chaque année des milliers de visas d'immigrant à des citoyens sénégalais qui remplissent les conditions requises pour immigrer légalement parce qu'ils ont un lien de parenté avec un citoyen américain. Nous accordons également chaque année de nombreux visas de diversité (parfois connus sous le nom de "loterie des visas" / visas par loterie), donnant à d'autres la possibilité de vivre et de travailler aux États-Unis même s'ils n'ont pas de famille dans le pays. En outre, notre ambassade délivre chaque année des milliers de visas non-immigrant pour les études, les affaires et le tourisme, renforçant ainsi les relations entre nos deux pays. Toutefois, ces visas sont spécifiquement destinés à des séjours limités aux États-Unis, et il est important que les demandeurs comprennent qu'il est illégal d'immigrer aux États-Unis en utilisant un visa de non-immigrant».



DIFFICULTÉS NOTÉES DANS L’OBTENTION DE RENDEZ-VOUS



«Bien que nous fassions de notre mieux pour proposer des rendez-vous aussi rapidement que possible, les délais d'attente peuvent être assez longs en raison de la très forte demande. Nous encourageons les personnes qui souhaitent se rendre aux États-Unis à déposer leur demande de visa le plus tôt possible. Pour les visiteurs qui ont déjà obtenu un visa américain par le passé, il n'est souvent pas nécessaire de prendre rendez-vous pour le renouvellement du visa et les demandeurs peuvent soumettre leurs documents par l'intermédiaire de DHL. Nous avons également établi un partenariat avec DHL afin de faciliter la récupération des visas pour nos demandeurs. Notre site internet consacré aux rendez-vous contient de plus amples informations sur tous les aspects de la procédure de demande de visa».



PRIX DES FRAIS DE VISAS ET MOTIFS DE REFUS



«Pour couvrir les frais administratifs et de personnel, nous devons faire payer les demandeurs pour le traitement des demandes de visa. Par exemple, les frais de demande du visa B1/B2, qui permet d'effectuer de courts séjours touristiques aux États-Unis, s'élèvent à 185 dollars et ne sont pas remboursables. Ces frais ne sont pas spécifiques au Sénégal ; ils sont fixés par le Département d'État américain et s'appliquent dans tous les pays. Seuls les agents du Consulat à l'ambassade des États-Unis peuvent déterminer si un demandeur remplit les conditions requises pour obtenir un visa américain. Bien que nos agents veuillent soutenir les voyages légitimes vers les États-Unis, la loi américaine fixe des conditions strictes que les demandeurs doivent remplir pour prouver leur éligibilité».



COOPÉRATION SÉNÉGALO-AMÉRICAINE



«Les États-Unis soutiennent fermement le désir des citoyens sénégalais de bénéficier d'opportunités économiques et d'une meilleure qualité de vie, et nous travaillons en étroite collaboration avec nos partenaires sénégalais pour promouvoir le développement et les opportunités économiques ici au Sénégal. Par exemple, l'Agence américaine pour le développement international (USAID) consacre 140 millions de dollars chaque année à des programmes qui ont pour objectif de renforcer la santé, l'éducation et la production agricole. Les États-Unis fournissent 550 millions de dollars par l'intermédiaire du Millenium Challenge Corporation (MCC) pour soutenir un programme qui contribuera à rendre l'électricité plus accessible et plus abordable pour tous les Sénégalais. Le département de l'agriculture des États-Unis a investi près de 50 millions de dollars pour fournir des millions de repas chauds et nutritifs à des centaines de milliers d'élèves sénégalais dans tout le pays. Au cours des 60 dernières années, le Corps de la Paix des États-Unis a envoyé plus de 4 000 volontaires au Sénégal pour travailler directement avec des membres de la communauté et des groupes communautaires afin de soutenir la sécurité alimentaire, la santé maternelle, néonatale et infantile, ainsi que les opportunités économiques et l'entrepreneuriat, en particulier pour les femmes et les jeunes».



