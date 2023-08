Emprisonnement de Sonko : émeutes nocturnes sur l’île de Saint-Louis (photos)

Des manifestants en colère contre l’emprisonnement du leader de Pastef Ousmane SONKO, ont pris d’assaut le pont Masseck NDIAYE hier vers 21 heures bloquant l’unique accès a la Langue de Barbarie.



Les forces de l’ordre ont été déployées pour tenter de repousser la foule qui s’est de plus en plus renforcée. Les émeutes se sont propagées jusque sur le pont de Moustaph Malick GAYE en construction. Des pneus et divers objets ont été brûlés sur l’ouvrage pour empêcher le passage. Jusqu’à 4 heures du matin, la tension était encore.



La maison de l’île saccagée



Auparavant, la maison de l’île, une infrastructure neuve de la commune a été caillassée par des manifestants. Sa façade principale a été littéralement défigurée. Auparavant, des manifestations sporadiques ont été notées sur quelques ponts du Faubourg de Sor.