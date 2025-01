En visite à Saint-Louis, le Directeur général de la Police nationale galvanise ses troupes

L'Inspecteur Général de Police, Mame Seydou Ndour, Directeur Général de la Police Nationale (DGPN) a mené mercredi dune visite de travail en vue de renforcer les dispositifs sécuritaires dans la région, a-t-on appris.



Il s'est notamment entretenu avec le Commissaire central de Saint-Louis, chef du Service Régional de Sécurité Publique (SRSP) et le commandant du Groupe Opérationnel de Saint-Louis du Groupement Mobile d’Intervention (GOSL/GMI).



Le DGPN s'est également rendu au nouveau camp Amadou Moustapha Sarr plus connu sous le nom de camp « Toto », situé à Leybar Boye. Cette tournée a été saisi par M. Ndour pour rappeler les enjeux sécuritaires actuels et les défis à relever par les forces de l'ordre.



Il a insisté sur l'importance de cultiver le culte de l'excellence et du travail, tout en mettant en avant leur mission essentielle : "servir la population avec dévouement et professionnalisme".