Environnement : la RBTDS outille les coopératives féminines de la rive gauche

Dans le cadre du Projet de renforcement de la coopération transfrontalière pour une meilleure gestion et restauration des écosystèmes dans le delta du fleuve Sénégal (Sénégal et Mauritanie), d’importants lots d’équipements ont été offerts aux coopératives de femmes de la rive gauche.



Cet appui de la Réserve de biosphère transfrontalière du delta du fleuve Sénégal (RBTDS), estimé à 40 millions de francs CFA, est composé d’outils de transformation de céréales locales, de fruits et légumes et d'activités de maraîchage.



« Cette remise de matériels concrétise les fonctions d’une réserve de biosphère à savoir l’appui au développement économique au sein d’un territoire, la conservation des ressources naturelles, la recherche et l’éducation environnementale », a déclaré le Colonel Ibrahima GUÈYE, directeur des Parcs Nationaux du Sénégal.



Aminata SALL, la coordinatrice de la RBTDS, a profité de la cérémonie à laquelle plusieurs GPF ont pris part, pour rappeler les missions de son unité écologique et les enjeux de sa conservation.