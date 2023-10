Erdogan s'en prend à l'Israël : " Il ne se conduit pas comme un État"

Israël ne se conduit pas « comme un État » dans la bande de Gaza, où l'armée israélienne a lancé de nouveaux raids mercredi en riposte à l'attaque sanglante lancée par le Hamas, a affirmé mercredi le président turc Recep Tayyip Erdogan.



« Israël ne doit pas oublier que s'il se conduit comme une organisation plutôt que comme un État, il finira par être traité comme tel », a déclaré le chef de l'État turc, dénonçant les « méthodes honteuses » de l'armée israélienne.



« Bombarder des localités civiles, tuer des civils, bloquer l'aide humanitaire et tenter de présenter cela comme des exploits ne peut être qu'un réflexe d'une organisation et non d'un État », a insisté le président turc, qui utilise d'ordinaire le terme « organisation » pour qualifier le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), classé comme terroriste par Ankara et ses alliés occidentaux.



« Nous pensons que la guerre doit avoir une éthique et que les deux parties doivent la respecter. Malheureusement, ce principe est gravement violé en Israël et à Gaza », a-t-il dit encore, dénonçant les « meurtres de civils sur le territoire israélien » ainsi que « le massacre aveugle d'innocents à Gaza soumis à des bombardements constants ».



Afp et Rfi