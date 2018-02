Érosion côtière à Saint-Louis : Retour sur le plaidoyer de l’OLAC devant les présidents SALL et MACRON ( vidéo )

La présentation faite par Alioune Badara DIOP, le directeur général de l'Office des lacs et des cours d'eau (Olac) a permis aux deux chefs de l’État de constater que ces détériorations environnementales sur la langue de Barbarie ont eu dans le passé des répercussions graves sur le littoral plongeant les populations de cette partie de Saint-Louis dans des craintes similaires à celles qu’elles on vécu ces dernières années.



Une des images d’archives du Centre de Recherche et de Documentation du Sénégal (CRDS) soumise à l’appréciation des deux présidents fait état d’une visite d’élus pour constater les dégâts provoqués par des affaissements du mur de protection en 1955 (voir le film).



« C’est un cas unique au monde », a expliqué M. DIOP en s’appuyant sur des photos satellitaires montrant l’évolution de l’avancée de la mer entre 2003 et 2017. Aujourd’hui, en plus de ces travaux d’urgence, des études vont être effectuées pour définir les travaux nécessaires pour la protection durable de la Langue de Barbarie.



>>> Suivez le film de la présentation