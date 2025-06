États-Unis : Khaby Lame arrêté "pour violation des lois sur l'immigration"

Khaby Lame, le tiktokeur le plus suivi au monde avec plus de 160 millions d’abonnés, a été interpellé aux États-Unis par les services d’immigration pour violation des conditions de séjour liées à son visa.



Selon un communiqué de l’Immigration and Customs Enforcement (ICE) relayé par l’AFP, Khabane Lame, 25 ans, citoyen italien d’origine sénégalaise, a été arrêté le 6 juin 2025 à l’aéroport international Harry Reid de Las Vegas, alors qu’il s’apprêtait à quitter le pays.



"Les autorités américaines de l'immigration et des douanes ont arrêté (...) Khabane Lame pour violation des lois sur l'immigration", précise le communiqué.



Entré sur le sol américain le 30 avril dernier, l’influenceur aurait dépassé la durée légale autorisée par son visa. Les services de l’immigration ont accordé à Khaby Lame un départ volontaire immédiat, évitant ainsi une mesure d’expulsion ou une interdiction de territoire plus grave.



Il a quitté les États-Unis le jour même, sans incident, et n’a pas encore réagi publiquement à l’affaire.



Cet événement intervient dans un contexte migratoire particulièrement tendu, marqué par le retour de Donald Trump à la présidence en janvier 2025. Le nouveau gouvernement a intensifié les contrôles migratoires et relancé une politique de tolérance zéro, entraînant une hausse des expulsions, y compris dans des cas médiatisés.



Plusieurs organisations de défense des droits des migrants aux États-Unis ont déjà exprimé leur inquiétude face à ce durcissement, tandis que certaines expulsions récentes font l’objet de recours judiciaires.