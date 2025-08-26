Connectez-vous
Éviter l’électrocution en saison des pluies : les précautions essentielles

Mardi 26 Août 2025

Les fortes pluies de l’hivernage augmentent les risques d’accidents liés à l’électricité au Sénégal, préviennent plusieurs techniciens.

De nombreux cas d’électrocution et d’incendies domestiques sont enregistrés chaque saison pluvieuse. Les spécialistes appellent les ménages et entreprises à faire vérifier leurs installations électriques avant les intempéries, et à installer des dispositifs de protection adaptés pour limiter les dangers.

Selon eux, une meilleure sensibilisation des usagers et des mesures préventives renforcées contribueraient à réduire significativement ces risques.
 




