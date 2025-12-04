Saint-Louis : les personnes handicapées appellent à un meilleur accès aux soins et à la carte d’égalité des chances

Les organisations des personnes vivant avec un handicap à Saint-Louis ont célébré hier à Gandon, la Journée internationale des personnes handicapées, en insistant sur la nécessité d’améliorer l’accès aux soins de santé et de renforcer la distribution de la carte d’égalité des chances.





La rencontre a permis de faire le bilan des projets passés et d’ouvrir des perspectives pour l’année 2026, tout en mettant l’accent sur les actions de sensibilisation aux maladies handicapantes comme le diabète et la lèpre.





« On profite de cette journée pour faire le point sur nos projets, mais aussi pour réfléchir aux partenariats à développer pour l’année prochaine », a expliqué Diaw Guèye Baldé, vice-présidente de la fédération régionale, en marge de la cérémonie.



Elle a souligné l’importance de cette journée comme temps fort de plaidoyer, mais aussi d’information sur les facteurs de handicap évitables. Elle a indiqué que la sensibilisation des familles, amis et communautés est essentielle pour prévenir certaines formes de handicap évitable.





Un des points majeurs évoqués reste l’accès à la carte d’égalité des chances, qui ouvre des droits importants, notamment en matière de transport, santé et aide sociale.





« Il y avait un vrai blocage dans la production des cartes. Aujourd’hui, avec la décentralisation du processus, Saint-Louis a produit sa première carte localement, ce qui est une avancée majeure », a-t-elle salué, rappelant que cette carte est souvent la clé pour accéder à plusieurs services.





De son côté, Atoumane Kane Sy, président départemental des personnes handicapées et chargé de communication de la fédération régionale, a mis l’accent sur l’urgence sanitaire.





« Depuis 19 mois, l’accès aux soins via la carte est bloqué. Or, la santé est une priorité absolue pour nous », a-t-il déploré, appelant les autorités à trouver une solution rapide à ce dysfonctionnement, qui affecte les plus vulnérables.





Il a indiqué que de nombreux autres défis persistent, mais que le problème de la santé reste le plus pressant, en raison de sa gravité et de son impact sur la vie quotidienne des personnes concernées.





La Journée internationale des personnes handicapées est célébrée chaque 3 décembre et constitue une occasion mondiale de réflexion et d’engagement autour des droits, de l’inclusion et de la dignité des personnes vivant avec un handicap.







