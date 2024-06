Examen: L’armée va convoyer les épreuves du CFEE

Le directeur des Examens et Concours a annoncé des changements de taille dans le déroulement de l’épreuve de l’entrée en 6e prévue du 25 au 26 juin. Selon Papa Baba DIASSÉ, pour la sécurisation des épreuves et des centres d’examen sur le territoire national, la grande muette va mettre la main à la pâte.



A l’en croire, lors du dernier Conseil interministériel sur la préparation des examens et concours, le Premier ministre avait décidé que l’armée nationale va assurer la sécurité des épreuves et des centres d’examen.



Une innovation qui va permettre d’éviter les fuites lors de l’acheminement des épreuves.



A noter que l’examen de l’entrée en 6e au Sénégal va se dérouler au même moment en Gambie et en Guinée-Bissau pour les candidats inscrits dans le programme sénégalais.