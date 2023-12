Exonération par la Chine des droits de douane à l’importation sur certains produits mauritaniens

Dans son communiqué le ministère chinois a précisé qu’au moment où le pays œuvre à élargir son influence économique en Afrique, va permettre à 98% des marchandises importées de 6 pays africains d’accéder à ses marchés sans droits de douane.



Le communiqué ajoute que dès le 25 décembre courant, la Mauritanie, l’Angola, la Gambie, le Mali, la république démocratique du Congo et Madagascar, pourront vendre leurs produits à la Chine, deuxième grande économie mondiale sans payer des droits de douane sur plus de 98% de ces produits.



Le président chinois Xi Jinping avait annoncé l’année dernière, lors d’une rencontre avec le président mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani que la Chine était prête à œuvrer avec la Mauritanie afin de porter la coopération amicale bilatérale à des niveaux plus élevés.



Le président chinois a ajouté que les relations entre les deux pays, ces dernières années, ont maintenu un développement sain et stable, en plus d’une confiance politique mutuelle renforcée, l’approfondissement de la coopération scientifique et les échanges culturels et populaires.



L’année dernière, la Mauritanie et la Chine avaient signé un protocole d’accord de coopération relatif à l’annulation d’une partie de la dette du gouvernement mauritanien envers le gouvernement chinois.



Ce document porte sur l’annulation de près de 913.000.000 MRU de la dette mauritanienne objet des accords de coopération économique et technique du 11 décembre 2006, 17 janvier 2008 et 25 mars 2008 signés entre les deux pays.



L’annulation par la Chine d’une partie de la dette africaine, s’inscrivait dans le cadre de la coopération commune avec l’Afrique, lancée par le président Xi Jinping, lors du sommet Chine-Afrique.



