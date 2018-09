FASS-NGOM : Ibrahima DIAO promet 7.500 parrains au président Macky SALL (vidéo)

Les responsables de Benno Bokk Yaakar (BBY) établis dans les 55 villages de la Commune de Fass-Ngom se sont mobilisés, hier, lors d’une réunion d’information sur les procédures de parrainage.



« Fass n’a jamais été en rade aux scrutins précédents. Nous avions toujours obtenu les meilleurs résultats de la région. Nous allons maintenir le cap », a déclaré Ibrahima DIAO, le coordonnateur de local de la coalition. « Je me réjouis de constater un engouement fort de la part des différents responsables. C’est un bon signe », a-t-il ajouté.



« Nous avons senti les importantes réalisations du président Macky SALL dans notre localité. Des efforts ont été fournis dans l’électrification, l’approvisionnement en eau et le financement des jeunes et des femmes », a révélé le mandataire de l'Alliance pour la République ( APR).



Très optimistes, Ibrahima DIO et ses collaborateurs des autres partis affiliés annoncent la remise de 7.500 parrains fassois au délégué régional Mansour FAYE.