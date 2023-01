FESNAC 2023 : Saint-Louis étale ses talents et remporte deux prix

La région de Saint-Louis a obtenu les premiers prix de musique et danse de la 11e édition du Festival national des arts et cultures. Elle réaffirme ainsi son ingéniosité et sa place de leader dans le domaine de la création artistique. Une prouesse magnifiée à l’occasion de la remise des trophées.



La région de Dakar a remporté le Grand Prix Douta Seck pour la meilleure participation artistique régionale. Ziguinchor a été aussi récompensée avec le premier prix en danse et en théâtre. Louga a quant à elle remporté le troisième prix en danse et en musique.



Au total, dix prix nationaux ont été décernés. Le ministre Aliou Sow a attribué le ‘’prix de l’amitié Sénégalo- Bissau G



La clôture s'est faite à travers un concert de rap. Auparavant les artistes Simon Sène, Didier Awadi avaient égayé le public venu nombreux.



Palmarès Fesnac



- Grand prix Douta Seck

Dakar (3 millions CFA)



Danse

1. Ziguinchor (2 millions FCFA)

2. Dakar (1,5 millions CFA)

3. Louga (1 million CFA)

Théâtre

1. Ziguinchor (2millions CFA)

2. Dakar (1,5 millions CFA)

3. Diourbel (1 million CFA)

Musique

1. Saint-Louis (2 millions CFA)

2. Dakar (1,5 millions CFA)

3. Louga (1 million CFA)

Prix régionaux

• Prix meilleure coiffure traditionnelle Anta Thiam

• Prix meilleur chanteur Cheikh Mboup alias Waly 2

• Prix meilleure danseuse groupe de danse Birkilane

• Prix meilleur théâtre troupe de Birkilane

• Prix meilleur poète Bara Ndao

• Prix figure emblématique du ‘’Bëlëp’’ Ndukumaan (Dix millions de FCFA)

• Prix meilleur conservateur du patrimoine bâti historique du terroir

• Prix d’art culinaire Gie Goorgolou de Birkilane

• Prix meilleure production littéraire Abou

• Prix meilleur conteur Balé Thiombane